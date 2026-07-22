La Policía portuguesa niega haber sido apartada de caso que afecta a ministro del Interior

El vehículo había sido decomisado en 2024 durante una gran operación contra el tráfico de cocaína, pero fue localizado este mes en las instalaciones de una constructora cuyo propietario mantiene una relación de amistad con Neves.

La empresa, Construbarcelos, ha trabajado tanto para la Policía Judicial como en una propiedad particular del ministro, quien dirigió ese cuerpo policial hasta principios de este año.

La Fiscalía portuguesa anunció que se hará cargo de esclarecer cómo llegó el remolque hasta la constructora y que, por el momento, no delegará la investigación en ningún cuerpo policial.

Ante las informaciones de que había sido apartada del caso, la PJ sostuvo que fue ella misma quien abrió las pesquisas y que posteriormente envió el expediente a la Fiscalía, como establece el procedimiento habitual.

La operación antidroga en la que fue intervenido el vehículo permitió desmantelar uno de los mayores laboratorios de cocaína descubiertos en Europa y decomisar cerca de 1,5 toneladas de droga.