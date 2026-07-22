La UE aprueba la participación del Reino Unido en el préstamo de apoyo a Ucrania

La luz verde a esa participación se produjo tras un acuerdo firmado entre la UE y el Reino Unido el pasado 13 de julio, indicó el Consejo en un comunicado.

La ministra de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda, Helen McEntee, cuyo país preside el Consejo de la UE, dijo que la aprobación de hoy "refleja el compromiso compartido de la UE y el Reino Unido de apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario para poner fin a la guerra de agresión ilegal de Rusia y lograr una paz integral, justa y duradera".

La participación del Reino Unido en el préstamo permitirá a Ucrania adquirir productos de fabricantes de defensa británicos, y ayudará a Kiev a dotarse de las capacidades necesarias para proteger a sus ciudadanos, añadió la ministra.

El préstamo pondrá a disposición de Ucrania 60.000 millones de euros para invertir en capacidades industriales de defensa, incluida la adquisición de equipos. Además, 30.000 millones de euros se destinarán a apoyo económico y presupuestario directo.