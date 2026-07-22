La UE autoriza a la misión Atalanta a abordar buques de flota fantasma rusa en el Índico

Bruselas, 22 jul (EFE).- Los Veintisiete autorizaron esta semana a la operación naval Atalanta a realizar abordajes de verificación de bandera a buques sospechosos de pertenecer a la flota fantasma rusa en el océano Índico, como ya hace en el Mediterráneo la misión Irini, informó este miércoles la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas.