Las lluvias monzónicas dejan al menos 23 muertos y 55 heridos en Pakistán

Solo en las últimas 24 horas, diez personas fallecieron y otras ocho resultaron heridas en incidentes relacionados con las lluvias en la provincia noroccidental de KP. Entre las víctimas mortales se encontraban cinco hombres, dos niños y tres mujeres, según informó la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA).

En Punyab, la provincia más poblada del país, nueve personas perdieron la vida y otras 45 resultaron heridas en incidentes como el derrumbe de tejados. En la región de Cachemira administrada por Pakistán, otras cuatro personas fallecieron y dos resultaron heridas.

La semana pasada, el Departamento Meteorológico de Pakistán había pronosticado lluvias generalizadas en el país, con chubascos previstos entre el 19 y el 25 de julio en diferentes zonas del territorio.

La NDMA ha registrado un total de 72 fallecidos y 187 heridos en todo el país desde que comenzó la temporada del monzón el 26 de junio.

La provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP) fue la más afectada por la destrucción, con 41 fallecidos, seguida de Punyab, con 19; la Cachemira paquistaní, con siete; y Baluchistán, con cinco.

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Durante este periodo, 301 viviendas han quedado totalmente destruidas y 210 han sufrido daños parciales, mientras que también han perecido 198 cabezas de ganado.

Pakistán sufre lluvias monzónicas anuales de junio a septiembre, pero las condiciones meteorológicas cada vez más erráticas e intensas, relacionadas con el cambio climático, han aumentado el riesgo de riadas repentinas y deslizamientos de tierra.

El riesgo de daños es mayor en el norte y noroeste del país, regiones montañosas donde las carreteras, las viviendas y las infraestructuras públicas son especialmente vulnerables a las lluvias.