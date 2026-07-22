Líder del Congreso de El Salvador espera que EE.UU. prorrogue el TPS para salvadoreños

"Ojalá y primeramente Dios, las cosas sean positivas como han sido en años anteriores, que lo van prorrogando este estatus temporal", dijo a periodistas antes de la sesión plenaria del Congreso salvadoreño.

El Gobierno de Donald Trump extendió el año pasado el TPS para los salvadoreños hasta el 9 de septiembre de 2026, lo que les permite tener permisos de trabajo hasta esa fecha.

"Todos los salvadoreños estamos pendientes de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos sobre este estatus migratorio, donde están muchos", acotó y agregó que "espero que ellos puedan continuar con esta prorroga".

Indicó que, en caso de no renovarse, El Salvador debe estar preparado como país para recibir de vuelta a sus ciudadanos.

El TPS para salvadoreños fue autorizado en 2001 por el presidente George W. Bush después que dos terremotos sacudieron ese año a El Salvador.

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Uno de los pilares de la economía salvadoreña son las remesas familiares, que recibe principalmente desde Estados Unidos, y que en 2025 totalizaron 9.987,91 millones de dólares, con un incremento del 17,7 % en comparación con 2024.

Por otra parte, Castro indicó que no conocen detalles de la reunión sostenida el jueves pasado entre el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

La reunión figuraba en la agenda oficial de Trump para las 11.00 hora local (15.00 GMT), pero la Casa Blanca no ofreció información sobre el contenido del encuentro y fuentes del Gobierno salvadoreño se limitaron a señalar a EFE que se trató de "una reunión privada".

"Todavía no sabemos cuáles son los temas que trataron" y "no sé si este tema (TPS) habrá sido tratado, pero el Gobierno (salvadoreño) ha estado haciendo las gestiones para abogar por todos los salvadoreños que están allá con este estatus", sostuvo Castro.