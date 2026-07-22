Líder en agrofinanzas ve "tremendamente positivo" el futuro del agro en Ecuador

Como ejemplo se refirió al cacao que se ha visto beneficiado por problemas que han afrontado los productores en Gana y Costa del Marfil.

"Hay ciertas dinámicas que están pasando allá, que están beneficiando a Ecuador y, por ende, muchas de las empresas asociadas al cacao están viendo con muy buenos ojos a Ecuador", dijo a EFE al añadir que, además, "el camarón es, literalmente, un monstruo a nivel global y se pretende que siga creciendo".

Asimismo, comentó que en temas de banano, "ya es gigante" Ecuador, país donde ve "tremendamente positivo" el futuro del agro y que "tiene muy buenas capacidades de producción, tanto de suelo como climáticas, lo que permite producir muchos tipos de frutas, por ejemplo".

Para Rossi, el futuro de la financiación del agro está, entre otros, en la incorporación de factores de sustentabilidad que habiliten el negocio del agro, encontrar oportunidades para que el cliente sea más resistente y resiliente a eventos climáticos que podrían afectarles.

Asimismo, en el potenciamiento de tecnologías que permitan a los clientes lograr mayores rendimientos y el uso de prácticas que ayuden a ser mucho más efectivos en la productividad.

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Consideró que entre las tendencias que están transformando al sector figuran la automatización de procesos y el uso de inteligencia artificial para procesar datos, de modo que se puedan encontrar adaptaciones de productos a ciertos mercados de la manera "más efectiva y rápida posible".

Rabobank, que como política trabaja con un solo banco en cada país, tiene alianza en Ecuador con Banco Pichincha, cuyo gerente comercial agrícola, Víctor Peñaherrera recordó que el país andino es uno de los principales productores y exportadores de productos agrícolas, acuícolas y pecuarios, tales como banano, camarón, cacao, café y plátano, entre otros.

Destacó, además, la importancia del sector para la generación de empleo, como el banano (más de 250.000 empleos), camarón (más de 145.000), flores (100.000), así como pesca y atún (más de 120.000 empleos) y más de 400.000 en el sector del cacao (unas 100.000 familias).

Peñaherrera anotó que el agro es uno de "los pilares estratégicos del Banco Pichincha", el más grande de Ecuador, que al financiar proyectos de producción agrícola de manera sostenible, apunta a garantizar la seguridad alimentaria, empoderar a productores rurales y ser un motor financiero del desarrollo agrícola sostenible.

Rossi, que se encuentra en Ecuador para la revisión semestral de la alianza renovada el año pasado y hasta 2028 con la entidad ecuatoriana, destacó como puntos de apoyo al banco compartir iniciativas de sostenibilidad, mejora de gestión de riesgos, innovación, optimización de finanzas y tesorería, entre otros.