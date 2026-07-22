Los hutíes dicen haber atacado dos petroleros saudíes en el mar Rojo

En un comunicado, el grupo yemení, aliado de Irán, informó que llevó a cabo una "operación militar cualitativa" con drones y misiles que alcanzó las dos embarcaciones, llamadas "Encelia" y "Layla", y provocó incendios a bordo.

Se trata de la primera acción militar emprendida por los hutíes desde el lunes, cuando anunciaron un bloqueo marítimo a los buques relacionados con Arabia Saudí en el mar Rojo, una vía comercial relevante para el petróleo a nivel global, especialmente desde el cierre del estrecho de Ormuz por parte de los iraníes como represalia a los ataques de Estados Unidos en su contra.

Un bloqueo en esta zona abre un nuevo frente en esta guerra.

El ataque, además, llega poco después de que Estados Unidos y Arabia Saudí, rival de Irán en Oriente Medio, firmaran en la víspera un acuerdo que permitirá al reino árabe desarrollar un programa nuclear civil y que, según algunos medios, le abriría la puerta al enriquecimiento de uranio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, avisó el pasado martes que tomaría medidas en caso de que los hutíes hicieran efectivas sus amenazas de bloqueo, igual que Arabia Saudí, que prometió que protegerá sus buques con "todas las medidas necesarias".

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Esta escalada representa el enfrentamiento directo más grave entre Arabia Saudí y los hutíes desde que ambas partes iniciaron un proceso de acercamiento respaldado por la ONU en 2022, que redujo drásticamente los ataques transfronterizos, si bien nunca se ha alcanzado un acuerdo de paz integral.

Las tensiones han aumentado en las últimas semanas después de que los hutíes acusaran al país del golfo Pérsico de endurecer las restricciones en las zonas bajo su control y culparan a Riad de los ataques aéreos que dañaron las pistas del aeropuerto de Saná la semana pasada para impedir el aterrizaje de un avión iraní.