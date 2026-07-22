Los líderes de Foro Madrid se reunirán en Chile contra las "amenazas" de la izquierda

Con el lema 'Una nueva era para Iberoamérica', el V Encuentro Regional del Foro de Madrid se celebrará en un momento "histórico" de cambios de gobierno, con la presencia de líderes políticos, centros de pensamiento y representantes de la sociedad civil, también procedentes de EE.UU. y de Europa, como el presidente del partido español Vox y de Disenso, Santiago Abascal.

Será el "principal encuentro internacional de las fuerzas comprometidas con la defensa de la libertad, la soberanía nacional y el Estado de derecho a ambos lados del Atlántico" y para "frenar a la extrema izquierda", apuntó Foro Madrid en un comunicado.

Los asistentes analizarán el nuevo escenario político de Iberoamérica y reforzarán la coordinación internacional de quienes "defienden la libertad, la democracia y la soberanía de las naciones", tras las recientes victorias electorales de las "fuerzas patriotas" en países como Honduras, Colombia, Perú y el propio Chile.

En concreto, se advierte de "amenazas compartidas como la internacional del crimen organizado –representada en el Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista–, el deterioro institucional y la falta de garantías en procesos electorales".

Están previstas sesiones dedicadas a seguridad, economía, política internacional, libertad de expresión y defensa de los valores occidentales para concluir con la 'Declaración de Santiago de Chile', un documento que definirá un plan común para la cooperación política internacional durante los próximos años.

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La declaración anterior (Asunción, 2025) celebraba que el continente entraba "en un momento histórico" porque, por primera vez en muchos decenios, existía una posibilidad real de "abrir una nueva era de libertad y prosperidad con la derrota del socialismo en la región y en todo Occidente".

"Un año después, la realidad política de la región confirma el cambio de tendencia que se inició con la victoria de Javier Milei en Argentina y de Donald Trump en Estados Unidos", apostilla.

Foro Madrid justificó la elección de Santiago de Chile para esta edición por su "profundo significado político".

La llegada de José Antonio Kast a la Presidencia de la República este año inauguró una nueva etapa para el país, que se convierte "en un referente para quienes aspiran a recuperar la seguridad, la prosperidad y el sentido común en sus respectivas naciones".

Kast fue uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid (2020), origen del foro.

La celebración del encuentro coincidirá además con el aniversario del plebiscito constitucional chileno de 2022, que "demostró que los ciudadanos pueden frenar democráticamente los proyectos de inspiración socialista cuando existe una alternativa sólida".

Fuentes de Disenso, que confirmaron este miércoles a EFE la asistencia de Abascal, aseguraron que será una "cumbre internacional de mucho peso", si bien aún no se han publicado los ponentes ni la agenda.