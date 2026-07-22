Los pagos sin efectivo aumentaron un 6,9 % en el segundo semestre de 2025 en la eurozona

El importe total aumentó en el mismo periodo, un 0,8 %, hasta 117,8 billones de euros, según estadísticas que el Banco Central Europeo (BCE) publicó este miércoles.

Los pagos con tarjeta representaron el 57 % del número total de pagos efectuados con instrumentos distintos del efectivo en la segunda mitad de 2025, las transferencias supusieron el 21 %, los adeudos directos el 14 % y las operaciones con dinero electrónico el 6 %.

El número total de pagos con tarjeta sin contacto se incrementó en la zona del euro en el segundo semestre de 2025, un 11,9 % con respecto al mismo semestre de 2024, hasta 32.900 millones de operaciones.

El importe total de los pagos con tarjeta sin contacto aumentó un 12,8 % en comparación con la segunda mitad de 2024, hasta situarse en 0,9 billones de euros.

El número de tarjetas de pago en circulación al final del segundo semestre de 2025 aumentó un 7,3 % con respecto al segundo semestre de 2024, hasta situarse en 872,7 millones de tarjetas, lo que corresponde a una media de 2,5 tarjetas por habitante de la zona del euro y a un importe medio de unos 39 euros por operación con tarjeta.

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En España, los pagos con tarjeta representaron en el segundo semestre de 2025 un 68,1 % del número total de transacciones (+0,4 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2024) y las transferencias un 17 % (+0,1 puntos porcentuales).

Asimismo los adeudos directos representaron en España un 11,6 % del total de pagos sin efectivo (-0,9 punto porcentual), y el dinero electrónico un 1,7 % (+0,1 puntos porcentuales), según cifras del BCE.

Chipre tiene el porcentaje nacional más elevado de pagos con tarjeta (75,2 % del total de transacciones).

Letonia tuvo el porcentaje más elevado de transferencias de crédito (35,6 % del total de transacciones sin efectivo).

Alemania tiene el porcentaje más elevado de adeudos directos (30,6 % del total de transacciones).

El número de cajeros automáticos cayó en la zona del euro a finales del segundo semestre de 2025 un 1,3 % interanual, hasta 248.900 cajeros.

De ellos un 38 % de los cajeros automáticos aceptó transacciones sin contacto.

Los sistemas de pago minoristas de la zona del euro procesaron alrededor de 60.100 millones de operaciones en la segunda mitad de 2025 por un importe de 27,9 billones de euros.

Los sistemas de pago minoristas ubicados en la zona del euro procesan principalmente pagos de particulares y empresas, con un importe relativamente reducido y un número elevado de operaciones en general.

En la segunda mitad de 2025, 36 sistemas de pago minoristas de la zona del euro procesaron alrededor de 60.100 millones de operaciones por un importe total de 27,9 billones de euros.

Las transferencias inmediatas supusieron el 25 % del número total y el 8 % del importe total de las transferencias efectuadas por estos sistemas.

Los sistemas de pago minoristas radicados en la zona del euro presentan diferencias significativas en términos del tipo, el importe y el ámbito geográfico de las operaciones que procesan.

Los tres sistemas más importantes (MCMS, STEP2-T y CORE en Francia) procesaron el 67 % del número y el 63 % del importe del total de operaciones procesadas por los sistemas de pago minoristas de la zona del euro en el segundo semestre de 2025. EFE