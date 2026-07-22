Lula decreta tres días de luto por la muerte del cineasta brasileño Luiz Carlos Barreto

El cineasta brasileño murió a los 98 años de edad en un hospital de Río de Janeiro por causas no divulgadas hasta el momento.

En un mensaje publicado en las redes sociales, Lula afirmó que el cine brasileño "le debe mucho" a Barreto y destacó que "su amor por Brasil, su talento y, sobre todo, su espíritu inquieto" fueron decisivos para el desarrollo del séptimo arte en el país.

Recordó, asimismo, que el director y productor brasileño desempeñó un importante papel desde el 'Cinema Novo', movimiento que se destacó en la década de 1960, cuando "el arte tenía que luchar contra la censura y el autoritarismo".

El mandatario resaltó las obras impulsadas por Barreto que marcaron la historia del cine brasileño, como 'Dona Flor e Seus Dois Maridos', 'O Quatrilho' e o 'O Que é Isso, Companheiro?', y elogió su contribución en la industria audiovisual del país.

"Luchó por políticas públicas a favor del sector. Contribuyó a crear en Brasil una sólida red de profesionales talentosos y altamente cualificados que hoy nos llenan de orgullo con premios Óscar, Leones de Oro y un gran prestigio internacional", destacó.

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Barreto llevaba varios días internado en un hospital de Río, pero su estado de salud era delicado desde hace unos dos años, luego de sufrir una caída que lo dejó parapléjico.

'Barretão', como le llamaban en el mundo del cine, desarrolló una larga y prolífica carrera a lo largo de más de seis décadas.