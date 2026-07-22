Milán sube un 0,97 % impulsada por los resultados trimestrales y el sector tecnológico

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,93 %, hasta los 55.417,97 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 318 millones de acciones por un valor de unos 3.701 millones de euros (unos 4.223 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés, en sintonía con el resto de plazas europeas, cerró al alza en medio del retorno del optimismo inversor por los balances corporativos.

Los inversores ignoraron la escalada en los precios del petróleo y del gas, centrando su atención en el entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial (IA) antes de que se conozcan las cuentas de grandes compañías tecnológicas estadounidenses.

En el lado de las ganancias destacaron la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones Inwit, que subió un 3,97 %, seguida del fabricante de tubos de acero para la industria energética Tenaris (3,02 %), los bancos Banca Monte dei Paschi di Siena (2,40 %) y Banca Mediolanum (2,32 %), además de la aseguradora Unipol (2,22 %).

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Por el contrario, las pérdidas estuvieron encabezadas por el fabricante de cables Prysmian, que cayó un 1,65 %, seguido de la entidad financiera Banco BPM (-0,89 %), la firma de juegos y apuestas Lottomatica Group (-0,73 %), la compañía de biotecnología y diagnóstico DiaSorin (-0,62 %) y la empresa de telecomunicaciones Telecom Italia (-0,25 %).