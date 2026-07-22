Moody’s advierte presión fiscal para estados y municipios de México

En su Monitor Subsoberano del primer semestre, la agencia señaló que las participaciones federales se estancaron por la debilidad de la economía nacional y el menor avance de la Recaudación Federal Participable, la bolsa de ingresos que sirve de base para distribuir recursos entre los gobiernos locales.

La recaudación acumulada creció apenas un 0,9 % nominal frente al mismo periodo de 2025, lo que implica una contracción en términos reales.

Los ingresos tributarios, que aportan casi el 97 % del total, avanzaron un 1,8 %, apoyados por aumentos en el impuesto al valor agregado (7,6 %) y en el impuesto especial sobre producción y servicios (12,9 %).

Ese desempeño fue limitado por una caída del 5,5 % en la recaudación del impuesto sobre la renta, su principal componente, y por una disminución en los ingresos petroleros (-19,4 %), que ya representan solo el 3 % de la recaudación participable.

Moody’s indicó que entre marzo y junio las participaciones entregadas fueron inferiores a las previstas en el presupuesto federal, en contraste con el desempeño favorable observado durante 2025.

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La distribución también fue desigual: nueve estados registraron aumentos nominales durante el primer semestre, encabezados por Colima (6,6 %), y Durango (3,4 %).

En cambio, 23 entidades recibieron menos recursos, con las mayores caídas en Campeche (-28,1 %); Sinaloa (-7,5 %), y Chihuahua (-6,2 %).

La reducción presiona las finanzas locales porque las participaciones representan el 76 % de los ingresos operativos de los estados mexicanos.

Al mismo tiempo, Moody’s considera que la capacidad para compensar esa debilidad mediante mayores impuestos locales se ha reducido después de varios años de incrementos en tasas, particularmente en el impuesto sobre nóminas, y de la creación de nuevos gravámenes.

La mediana de ingresos propios respecto de los ingresos operativos bajaría del 24 % en 2025 al 23 % en 2026, lo que refleja, según el informe, que la fortaleza recaudatoria estatal alcanzó un punto de madurez.

La calificadora agregó que el crecimiento del gasto operativo y de las transferencias sociales limita la flexibilidad presupuestaria y podría reducir los márgenes operativos al cierre del año.

No obstante, estimó que el bajo apalancamiento y los colchones de liquidez ofrecen capacidad de resistencia inmediata.

Si la debilidad de los ingresos se prolonga durante 2027, advirtió, podrían surgir presiones negativas sobre los perfiles crediticios de estados y municipios calificados por la firma.