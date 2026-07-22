Muere una mujer herida en el atropello múltiple de la ciudad italiana de Módena

La fallecida había permanecido hasta ahora ingresada en Cuidados Intensivos y tras el atropello se le habían amputado ambas piernas.

Es la primera víctima mortal del atropello perpetrado el 16 de mayo por Salim El Koudri, un italiano de origen marroquí de 31 años que arrolló con su coche a gran velocidad a los peatones del centro de Módena y, después, en su fuga, atacó a otro con un cuchillo.

Un total de ocho personas resultaron heridas en el ataque.

El agresor, un ciudadano italiano de origen marroquí, licenciado en Economía y con antecedentes por problemas de salud mental, fue detenido el mismo día del suceso.

La Fiscalía italiana descartó el agravante de terrorismo al confirmar que el acusado actuó bajo un brote psiquiátrico, manteniéndolo en prisión preventiva.