Nuevo primer ministro moldavo reconoce tener también la ciudadanía rumana

"Más de un tercio de nosotros tenemos ciudadanía moldava y rumana", dijo Tofan a Pro TV Chișinău.

El jefe del Ejecutivo moldavo también confesó que le gustaría que Rumanía fuera el primer país que visite en calidad de primer ministro de la antigua república soviética, que aspira a ingresar en la Unión Europea (UE).

"Moldavia tiene relaciones especiales con Rumanía por lo que sería lógico que mi primera visita se realizara a Bucarest", aseveró.

El Parlamento moldavo dio ayer su visto bueno al nuevo Gobierno encabezado por Tofan, candidato propuesto para ese cargo por la presidenta moldava, la europeísta Maia Sandu.

Tofan aseguró que la mayor prioridad del nuevo gabinete será "acelerar la adhesión de Moldavia a la Unión Europea", enfatizando que "la integración europea es una oportunidad histórica para la generación actual".

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El nuevo primer ministro quiere "transformar Moldavia en una economía europea dinámica" y atractiva para empresarios extranjeros.

Para impulsar el crecimiento económico, Tofan planea cambios en el sistema tributario e impulsará las exportaciones, entre otras medidas.

Según las encuestas, la mayoría de los moldavos no apoya la unificación del país con Rumanía, aunque el número de los partidarios de esa decisión, que es apoyada por las autoridades, ha ido creciendo en los últimos años.