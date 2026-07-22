ONG piden inspección transparente de infraestructura de cárceles en Venezuela tras sismos

"Exigimos al Estado venezolano (...) permitir la evaluación técnica independiente y transparente de la infraestructura de los centros de reclusión que pudieran haber resultado afectados por los recientes eventos sísmicos", dijeron en un comunicado conjunto de Provea, Defiende Venezuela, Cofavic, Justicia Encuentro y Perdón, Caleidoscopio Humano, Un Mundo Sin Mordaza, Voces de la Memoria, Foro Penal, Civilis, Acceso a la Justicia y Cepaz.

En el documento, leído en una rueda de prensa para exigir la libertad de los presos políticos, también se pide a las autoridades que permitan el ingreso "inmediato" de organismos internacionales de derechos humanos y de asistencia humanitaria como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ONU y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

También exigieron permitir el "acceso regular" de familiares y abogados a las cárceles, así como una atención médica "oportuna" con información "pública y transparente" ante las denuncias de suspensión de visitas.

Las organizaciones hicieron estas peticiones con el fin de que se pueda verificar las condiciones de reclusión y el estado de salud de los detenidos.

"La emergencia humanitaria que vive Venezuela no puede utilizarse para relegar la agenda de derechos humanos. Por el contrario, confirma que la protección de la vida depende del restablecimiento de las garantías constitucionales, del funcionamiento de las instituciones y del respeto irrestricto a los derechos fundamentales", añadió el comunicado leído por la directora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo.

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Familiares de los presos políticos en Venezuela señalaron recientemente a EFE que las autoridades abandonaron a los detenidos tras los sismos, lo que se ha visto reflejado en el deterioro de la alimentación y en la falta de atención a algunas de las estructuras que sufrieron daños por el desastre.

Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no ha dado un balance oficial sobre la situación de los detenidos y de las cárceles tras los terremotos.

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio ha dejado 16.740 heridos y 17.265 personas sin vivienda, según el último balance oficial de este martes. Además, unos 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsados.