Pakistán advierte que puede usar la fuerza para proteger sus barcos en el mar Rojo

"Pakistán reafirma que cualquier acto hostil contra embarcaciones con bandera paquistaní o contra los intereses marítimos paquistaníes será considerado una grave amenaza para la seguridad nacional", declaró el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Por ello, Islamabad "se reserva su derecho a tomar todas las medidas necesarias, incluido el uso legítimo de la fuerza, en el ejercicio de la legítima defensa para proteger sus activos marítimos e intereses nacionales", añadió.

El Ministerio advirtió además de que las amenazas contra el transporte marítimo comercial con Arabia Saudí son "inaceptables" y violan los principios del derecho internacional.

Pakistán expresó también su preocupación por los intentos de arrastrar a Riad al conflicto de Oriente Medio y reiteró su apoyo a la seguridad, la soberanía y la integridad territorial del reino saudí.

Pakistán y Arabia Saudí mantienen históricamente estrechos vínculos políticos, militares y económicos, reforzados en septiembre de 2025 con un Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua que, según el comunicado conjunto difundido entonces por Islamabad, considera cualquier agresión contra uno de los dos países como una agresión contra ambos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la guerra entre Estados Unidos e Irán, en la que Pakistán ha sido el principal mediador, el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, recordó expresamente a Teherán la vigencia de la cláusula de defensa compartida entre Islamabad y Riad.

La advertencia paquistaní se produce en medio de una escalada regional marcada por los ataques y amenazas de los hutíes contra la navegación comercial en el mar Rojo, una ruta para el comercio internacional y el tránsito energético.