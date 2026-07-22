Panamá mantiene una perspectiva optimista por la renovación del acuerdo marítimo con China

"Nuestra misión técnica, que está en China en estos momentos, ha alcanzado logros importantes en sus conversaciones con la contraparte china. Así que tenemos la esperanza y gran expectativa de que, en primer lugar, el acuerdo será renovado y, en segundo lugar, la situación que se generó por el aumento de inspecciones (de buques de bandera panameña en puertos chinos) se va a normalizar", declaró a EFE el vicecanciller panameño, Carlos Guevara Mann.

Así que, continuó el funcionario, "la perspectiva en estos momentos es positiva y optimista", por lo que desde el Gobierno se sienten "muy satisfechos con esos resultados".

Panamá y China "procederán con los trámites de renovación" del Acuerdo de Transporte Marítimo tras una reunión entre autoridades de ambos países en Pekín, según se anunció el pasado lunes, y después de un aumento de buques panameños detenidos en puertos chinos, lo que provocó fuertes tensiones diplomáticas.

Dicho convenio, próximo a caducar este año tras su anterior renovación en 2021, fue firmado en 2017, meses después del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China, en detrimento de Taiwán, y otorga a los buques de bandera de Panamá el estatus de 'Nación Más Favorecida' en los puertos chinos con tarifas portuarias preferenciales y trámites más ágiles.

El crecimiento de las naves panameñas detenidas en Chinas (de las 40 habituales pasaron a 140 este año) sucedió después de la salida en febrero pasado del operador chino CK Hutchison de dos puertos cercanos al Canal de Panamá porque la concesión fue anulada por inconstitucional por el Supremo panameño.

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Una de las principales consecuencias del aumento de buques de bandera panameña detenidos, que ya se ha regulado escalonadamente según el Gobierno, fue la salida de más de 200 barcos de la marina mercante de Panamá, una de las más grandes del mundo.