Paraguay dice que responderá "con la misma fuerza" ataque a comisaría que dejó 3 muertos

"Es un ataque al Estado que va a ser respondido con la misma fuerza, con todo el peso del Estado y de la ley, porque esto no va a quedar impune", dijo a periodistas el ministro paraguayo del Interior, Enrique Riera.

La incursión, en la que la sede policial también fue incendiada, ocurrió en la noche del martes en la colonia (comunidad) de Naranjito, perteneciente al distrito (municipio) de Ybyrarobaná, hasta donde se presume llegaron entre 20 y 30 sujetos armados, según las primeras versiones oficiales.

"Los vamos a poner a disposición de la Justicia, ustedes serán los primeros en enterarse, no vamos a descansar hasta agarrarlos", insistió.

Riera explicó que el ataque se produjo cerca de las 23.15 horas locales del martes (02.15 GMT del miércoles) cuando un grupo haciendo uso de "mayor poder de fuego" atacó la comisaría y arrojó bombas molotov sin que hubiera advertencias o enfrentamientos previos.

Además, señaló que los atacantes "aparentemente" habrían llegado a pie a la comisaría y vestidos con uniformes camuflados, por lo que no descarta que formen parte de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

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"La otra posibilidad es el crimen organizado, ustedes saben que Canindeyú ha tenido golpes al narcotráfico muy fuertes", apuntó, y citó como ejemplo la reciente incautación de 9 toneladas de drogas en ese departamento.

"Vamos detrás de ellos, el rastrillaje ya empezó, anoche se sumaron camaradas de las Fuerzas Militares (...) y se está haciendo una inspección en el lugar con gente de criminalística", añadió.

Más temprano, el comandante de la Policía Nacional, el comisario César Silguero, detalló que en la estación se encontraban cuatro uniformados y un empleado civil al momento del ataque, que, aseguró, ocurrió mientras caía una fuerte tormenta y no había electricidad en la zona.

Además, el jefe policial cifró en cuatro, entre ellos una patrulla, los vehículos incinerados y explicó que los atacantes portaban armas largas, al confirmar el hallazgo de vainillas de calibre 5.56 y 7.62 milímetros, así como de escopeta.

En esa zona se ha denunciado la presencia de grupos vinculados al narcotráfico y al contrabando.