Perú condecora a la española Cristina Matossian por su labor con menores desprotegidos

Matossian recibió la Orden al Mérito por Servicios Distinguido en el grado de comendador, de manos del ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Pareja, en una ceremonia celebrada en el Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana, situada en el centro histórico de Lima.

Entre los asistentes al acto estuvo el embajador de España, Alejandro Abellán García de Diego, a quien Matossian agradeció el apoyo recibido siempre desde la embajada española a su iniciativa en Perú.

Tras recibir la distinción, manifestó su orgullo y emoción por el reconocimiento, que dedicó tanto al equipo que trabaja con ella como a todas las personas e instituciones que apoyan sus proyectos.

"Venero este país que me ha dado todo. Desde que llegué, solo he recibido apoyo absoluto de este país que venero", dijo la galardonada al señalar que se dedica a lo que más le gusta, por la satisfacción que siente al ver progresar a los menores que pasan por sus hogares de acogida.

Matossian, nacida en Madrid, radica en Perú desde 1988, cuando se casó con el peruano Javier Pardo Escandón.

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En 1992 se inició como voluntaria en la Fundación para el Desarrollo Solidario (Fundades) y al año siguiente asumió la iniciativa de la Asociación de Hogares Nuevo Futuro de España, donde administró un hogar para niños abandonados.

Así, en 1995, junto con Fundades, creó una filial de la organización española Nuevo Futuro en Perú, de la que es su presidenta hasta la actualidad.

Desde entonces, los cinco hogares de acogida de esta organización han albergado 807 menores, de los que 490 fueron adoptados, 203 regresaron a su familia biológica, 46 fueron traslados a otras instituciones y 68 residen actualmente en estos establecimientos.

Asimismo, desde 2008 viene ejecutando también, a través de Nuevo Futuro, el Programa de 'Prevención del Abandono Infantil' en escuelas de Lima, con diversos proyectos que han alcanzado a más de 14.000 adolescentes, más de 18.000 padres de familia y unos 1.900 tutores y docentes.

Estos proyectos se financian en gran parte gracias a la versión peruana del evento benéfico 'El Rastrillo' y a través de donaciones de empresas, fundaciones y personas particulares.

Como reconocimiento a su labor, Matossian Osorio también recibió en 1999 la Condecoración de la orden del mérito civil, otorgada por el rey de España; y en 2011 el premio de la Cámara Española de Comercio en Perú.