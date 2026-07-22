Senador republicano bloquea iniciativa para frenar fondos para el avión catarí de Trump

La medida fue presentada por el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, quien intentó aprobarla mediante consentimiento unánime, un procedimiento que permite sacar adelante una propuesta sin una votación formal y si ningún senador presenta objeciones.

El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, se opuso a la solicitud de Schumer y bloqueó así el avance de la medida.

Tillis argumentó que el Senado no debía intervenir en las decisiones sobre el uso del avión y defendió que el Departamento de Defensa determine las modificaciones necesarias para que la aeronave pueda cumplir labores presidenciales.

Trump utilizó el nuevo avión catarí por primera vez en un viaje a Turquía, a principios de julio, para la cumbre de líderes de la OTAN.

Sin embargo, el republicano recurrió al avión antiguo para salir de ese país con destino al Reino Unido, desde donde abordó el avión catarí para su regreso a Estados Unidos.

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Medios como The New York Times informaron entonces que el inesperado cambio de aeronave se produjo a petición del Servicio Secreto, la agencia encargada de la seguridad del mandatario, por preocupaciones ante la reanudación de las hostilidades con Irán, país fronterizo con Turquía.

El Pentágono aceptó el año pasado la donación del avión por parte de la familia real catarí, aliada de Washington, a pesar de la polémica generada por el regalo debido a un posible conflicto de intereses y a preocupaciones relacionadas con protocolos de seguridad.

El plan de Trump es utilizar el avión catarí de forma temporal como Air Force One mientras la compañía Boeing completa la construcción de los dos aviones que fueron encargados durante su primer mandato (2017-2021), un proceso que acumula varios retrasos.

Trump ha afirmado que, una vez concluido su segundo y último mandato en 2029, exhibirá el avión catarí en el centro presidencial que construirá en Miami para exponer su legado.