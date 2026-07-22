Sevilla tendrá un Museo de la Hispanidad para reivindicar su conexión con América

El museo, que se instalará en el monasterio de San Clemente, "aspira a convertir a Sevilla en el gran referente internacional para la interpretación y difusión de la Hispanidad y de la estrecha vinculación histórica de la ciudad con América", indicó el Ayuntamiento en un comunicado.

Sanz visitó hoy la futura sede, donde conoció la propuesta museológica y arquitectónica de este nuevo centro cultural, concebido como un museo de referencia del siglo XXI gracias a "una museografía innovadora, un importante componente tecnológico, audiovisual e interactivo y una marcada vocación didáctica".

"Sevilla no puede entenderse sin América ni América puede entenderse sin Sevilla", aseguró Sanz.

Añadió que la ciudad "protagonizó una de las páginas más importantes de la historia universal y ha llegado el momento de contarla como merece, con un museo de referencia que combine el rigor histórico con la innovación tecnológica y museográfica".

Las instalaciones fueron concebidas como un espacio altamente innovador, apoyado en las últimas tecnologías audiovisuales e interactivas para ofrecer una experiencia inmersiva que permita comprender la trascendencia histórica de la relación entre España y América, agregó el Consistorio.

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Sevilla fue el puerto de la navegación española con América entre los siglos XVI y primera parte del XVIII, y sede de la Casa de Contratación durante ese tiempo, fundada en 1503 para regular el comercio de ultramar, la elaboración de cartografía y la formación de pilotos.