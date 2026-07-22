Sindicatos de Argentina retoman el 'plan de lucha' contra el programa económico de Milei

En medio de un fuerte operativo de seguridad, centrales obreras y organizaciones se movilizaron hasta las puertas del Congreso, en el centro de Buenos Aires, donde se unieron a los jubilados que cada miércoles reclaman allí un aumento en sus ingresos, socavados por la inflación.

"Estamos aquí protestando contra las políticas de ajuste y de exterminio de Javier Milei", señaló a EFE Oscar Bordalotta, miembro del Plenario de Trabajadores Jubilados.

A la concentración acudieron la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA Autónoma, además de organizaciones sociales, como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y agrupaciones políticas de izquierda.

El movimiento sindical no realizaba una gran movilización desde el pasado 30 de abril, cuando protestó en Buenos Aires por el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo y de poder adquisitivo, fenómenos que achacan al plan de ajuste que Milei aplica desde su llegada a la Presidencia, a finales de 2023.

"Esto que se empieza a ver hoy tiene que multiplicarse. Hay que coordinar a todos los sectores que están luchando. Hay despidos, hay bajas de salarios, suspensiones y jubilados que no llegan a fin de mes. Esto no puede seguir pasando", dijo a EFE Myriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda y de Trabajadores, que participó en la jornada.

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Según fuentes sindicales, la protesta de este miércoles marca el inicio de un "plan de lucha" contra las políticas de Milei que incluirá una marcha el próximo 7 de agosto y una movilización para cuando el Gobierno convoque a patronales y sindicatos al Consejo del Salario Mínimo con el objetivo de definir el nuevo ingreso básico.

Las tres centrales obreras también planean marchar al Ministerio de Economía durante la tercera semana de agosto y participar en la Semana Social, convocada por la Iglesia católica para septiembre en la ciudad de Córdoba.

Así mismo, los participantes advirtieron que están avanzando hacia la convocatoria de una nueva huelga general "que exprese el rechazo del conjunto del movimiento obrero y del campo popular a las políticas que deterioran el trabajo, los salarios, las jubilaciones y las condiciones de vida de los ciudadanos", expresó la CTA Autónoma en un comunicado.

"Estamos aquí para reclamar basta de Milei. Milei no va más y necesitamos salir a pelear. Por eso aprovechamos que hay dirigentes de las centrales sindicales para reclamar que llamen a un paro (huelga)", dijo a EFE Mónica Schlotthauer, delegada del sindicato de trabajadores ferroviarios y diputada bonaerense del Frente de Izquierda.

La más reciente huelga general tuvo lugar el pasado 19 de febrero y su objetivo fue protestar contra la reforma laboral aprobada por el Parlamento a finales de ese mes y promulgada en marzo por Milei, quien insiste en sostener sus políticas ultraliberales de ajuste fiscal, desregulación y apertura económica.

En este contexto, Milei también planea presentarse a la reelección en 2027.

De acuerdo con un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina, desde que Milei asumió el Gobierno y hasta abril pasado se produjo una "sensible destrucción del entramado productivo y laboral", con un total de 28.262 empresas cerradas y 341.396 puestos de trabajo registrados perdidos.

Según los mas recientes datos oficiales disponibles, la tasa de desempleo en Argentina trepó en el primer trimestre del año al 7,8 %, su segunda subida consecutiva, en un escenario de destrucción de fuentes de empleo formal y de persistente informalidad laboral, que tocó el nivel récord del 44,2 %.

Los salarios de los trabajadores formales del sector privado subieron en mayo el 29,3 % interanual, por lo que volvieron a quedar retrasados con respecto a la inflación, que se ubicó en el 33,2 %.

Según un informe publicado este miércoles por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), el salario mínimo obligatorio en Argentina ha acumulado una caída de un 40 % en su capacidad de compra desde el inicio del Gobierno de Milei.

El informe señala que, mientras hace diez años una hora de salario mínimo equivalía al valor de un kilo de pan, actualmente se necesitan dos horas y media de trabajo para comprar el mismo bien.

"El salario mínimo del pasado mes de junio (367.800 pesos ó 245 dólares) cubrió apenas la mitad de la canasta básica alimentaria que define la línea de indigencia para una familia tipo y se necesitaron más de cuatro salarios mínimos para alcanzar la línea de pobreza", apuntó el informe.