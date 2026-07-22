Tránsito en Ormuz cae un 31 % y en Bab al Mandeb en 34 % de un día para otro, según Kpler

"El tráfico marítimo continúa tanto en el estrecho de Ormuz como en Bab al Mandeb, pero la confianza operativa sigue bajo presión", dijo Kpler en su cuenta de X, donde reveló que ayer, 21 de julio, el transitó "disminuyó de forma acusada en ambos pasos estratégicos", ahora amenazados con bloqueos en medio de las hostilidades en curso.

Según los datos recopilados por la empresa, ayer solo nueve buques transitaron por Ormuz (una caída del 31 % respecto al día anterior), mientras que los cruces por Bab al Mandeb se situaron en tan solo 29 buques (una caída del 34 %), algo que Kpler atribuyó al "contexto de deterioro de la seguridad".

Asimismo, la empresa confirmó "cuatro maniobras de cambio de rumbo" de buques cerca del golfo de Aden, que da acceso al mar Rojo, algo que "sugiere que los operadores marítimos están actuando con mayor cautela tras las amenazas de los hutíes contra embarcaciones vinculadas a Arabia Saudí".

Por su parte, el especialista de Kpler en modelización del suministro de productos refinados y mercados petroleros Sumit Ritolia dijo en X que los petroleros cargados con crudo saudí y con destino a Asia "parecen haber quedado en espera en el mar Rojo".

"En estos momentos no estamos observando ningún buque que transporte crudo saudí atravesando el estrecho (aunque algunos podrían haber apagado su Sistema de Identificación Automática), mientras que otros petroleros, como los que transportan crudo ruso, siguen transitando por la zona", añadió el experto.

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Asimismo, la especialista en petróleo de la empresa de monitoreo, Amena Bakr, describió en X la situación como "la mayor perturbación de los flujos de crudo con riesgos concentrados en el estrecho de Ormuz, el mar Rojo y el oleoducto CPC (Caspian Pipeline Consortium)".

Bakr advirtió de que si Bab al Mandeb y Ormuz "sufrieran interrupciones simultáneas y prolongadas, alrededor del 25 % de las rutas mundiales de suministro de petróleo podrían verse afectadas".

Los hutíes impusieron este lunes un bloqueo marítimo a Arabia Saudí, país que interviene militarmente en el Yemen desde 2015 y al que acusaron de haber bombardeado el aeropuerto internacional de Saná la semana pasada para impedir el aterrizaje de un avión iraní procedente de Irán, algo que Riad no ha confirmado ni desmentido.

Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, se enfrenta ahora a un nuevo bloqueo marítimo, en un momento en el que Riad estaba explorando rutas alternativas para sus exportaciones, muchas de las cuales tenían como punto de partida, precisamente, sus puertos en el mar Rojo.