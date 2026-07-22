Un empresario palestino, pregoero en la fiesta del apóstol Santiago, patrón de España

Ghaleb Jaber Ibrahim hizo un paralelismo entre su travesía como refugiado en 1970 con el traslado en barca de Santiago el Mayor hasta la región de Galicia, según la tradición.

La alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín, lo presentó destacando su formación médica, su carácter humanista y su compromiso con las reivindicaciones de su pueblo.

"Yo nací en Palestina y eso no cambiará nunca, pero hace muchos años que Compostela decidió adoptarme y yo nunca le he puesto resistencia", aseguró el palestino.

Invitó a conocer otras realidades y a cuestionar los prejuicios y la indiferencia ante el sufrimiento en otras partes del mundo.

Animó a disfrutar Santiago, un Santiago en fiestas, y dejó como reflexión que si algo aprendió en estos más de cincuenta años es que Compostela "no se explica, se vive".

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Ghaleb Jaber fundó un emblemático hotel en Compostela, una fundación homónima y la productora CTV.

La festividad de Santiago apóstol, patrón de España, se celebra el 25 de julio.