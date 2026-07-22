Un incendio en un barrio del centro de Lima deja 10 muertos

El fuego se originó por causas aún no precisadas oficialmente y fue extinguido por miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (Cgbvp).

Los bomberos informaron que en el combate de las llamas participaron nueve unidades de diferentes compañías de la capital peruana.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó el total de víctimas, y agregó que la Municipalidad de Lima está ejecutando la Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), ya que se continúa con el monitoreo de la emergencia.

Al respecto, la Municipalidad señaló en un comunicado que hasta el lugar llegó "de manera inmediata" personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y del Equipo de Intervención Rápida (EIR) y que actualmente colaboran con la seguridad en la zona miembros del serenazgo (vigilantes municipales) capitalino.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señaló, por su parte, que se trató de un incendio calificado con código 2, de mediana magnitud pero que se expandió por una o más viviendas o locales.

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El fuego se produjo en la calle Pisagua del barrio de Manzanilla, que colinda con el distrito de La Victoria, y se propagó con rapidez hacia varias viviendas, según afirmaron vecinos de la zona.

Algunos de ellos declararon a medios locales que dos desconocidos habían prendido fuego a las motocicletas que una familia utilizaba para transportar mercadería, lo que habría generado que las llamas alcanzaran las viviendas, aunque esa información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

La cadena estatal TV Perú precisó, por su parte, que el siniestro comenzó hacia las 3.00 horas (8.00 GMT) de este miércoles y que entre las víctimas mortales hay cinco menores de edad.

Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para iniciar las investigaciones del caso.