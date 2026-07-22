Una mujer muerta y 15 inmigrantes hospitalizados de una barcaza rescatada en España

El menor, de tan solo seis meses, fue trasladado en helicóptero a un hospital de la isla de Tenerife y los otros 14 evacuados fueron ingresados en el de El Hierro.

Los ocupantes llegaron en muy mal estado, lo que obligó a reforzar el dispositivo sanitario y a movilizar un helicóptero para atender los casos más graves, según las fuentes.

La embarcación precaria fue localizada después de que un pesquero alertara de su presencia en la zona de Tacorón, en el mar de las Calmas.

Salvamento Marítimo movilizó un buque que remolcó la barcaza hasta el puerto de La Restinga (El Hierro).

Las islas Canarias sufren una fuerte presión migratoria desde el continente africano, si bien ha bajado considerablemente en los últimos años.

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Entre el 1 de enero y el 15 de julio pasado llegaron 4.440 personas de manera irregular por vía marítima, con un fuerte descenso del 61,2 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

Por el contrario, las llegadas a las islas mediterráneas de Baleares y al territorio peninsular español subieron un 8 %, hasta las 7.032 personas.