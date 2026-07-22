Unas 27 iglesias de Caracas tienen daños tras los recientes sismos, según la Arquidiócesis

De estos templos, seis fueron verificados como seguros, 16 presentan daños moderados que requieren revisión y cinco tienen fallas de alto riesgo.

Además, hay 16 iglesias afectadas en Caracas que son monumentos históricos y fueron construidas siglos atrás, por lo que se ha establecido contacto con el Instituto de Patrimonio Cultural, dijo este miércoles en una rueda de prensa el sacerdote e ingeniero civil Neptalí Balza, quien lidera las inspecciones.

En La Guaira, el estado más afectado por los terremotos, hay entre cinco y seis iglesias de valor histórico que tuvieron daños, añadió el sacerdote, sin dar más detalles al respecto.

Una vez concluya la etapa de inspección, la Arquidiócesis dará paso a las siguientes fases de elaboración de proyectos de restauración, reforzamiento estructural y mantenimiento, en alianza con estudiantes y tesistas de Arquitectura e Ingeniería, y creará un Comité Paralelo de Procuración de Fondos.

Por otra parte, la Iglesia venezolana ha distribuido casi 490 toneladas de ayuda -alimentos, ropa, medicinas que han recibido de donaciones- para los afectados por del doble terremoto en Venezuela, indicó el obispo José Manuel León en la misma rueda de prensa de hoy.

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León informó que también se conformó una red médica con más de 21 profesionales en psicología para atender a los afectados del terremoto y subrayó que, a futuro, hay que garantizar la sostenibilidad operativa del suministro de recursos para familias afectadas y fortalecer los bancos de medicamentos existentes en las parroquias.

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio deja al menos 5.346 fallecidos, 16.740 heridos y 17.265 personas sin vivienda, según el último balance oficial de este martes.

Además, unos 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsados.

Asimismo, 23.335 personas se encuentran en 107 campamentos transitorios, según la cifra informada este miércoles por el Gobierno.