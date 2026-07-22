Universal lleva el videojuego Fortnite a sus Halloween Horror Nights en parques de EEUU

La nueva zona abrirá el 28 de agosto en su complejo en Orlando (Florida) y el 3 de septiembre en el de Hollywood (California).
En los parques de Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood, los visitantes se adentrarán en 'Freaky Fields', un campo de batalla invadido por una fuerza amenazante, indicó la compañía en un comunicado.
Allí se cruzarán con el Autobús de Batalla y con personajes conocidos de 'Fortnitemares', además de otras novedades exclusivas del evento, precisó la empresa.
Fortnite es un videojuego en línea en el que los usuarios compiten por equipos y que cada otoño suma personajes de terror por Halloween.
'Halloween Horror Nights' se celebrará en noches seleccionadas hasta el 1 de noviembre en los dos complejos.