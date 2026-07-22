Varios incendios en Sicilia obligan a evacuar a más de cien personas y cortan carreteras

La provincia de Catania (este) concentra la situación más compleja, con 11 intervenciones simultáneas de los bomberos y del Cuerpo Forestal en áreas periféricas y zonas de monte, según los reportes del sistema de emergencias.

Los incendios y la humareda afectan también a Palermo, la capital regional, que registró además cortes de luz debido al sobrecalentamiento de la red eléctrica por el uso masivo de aire acondicionado.

En la localidad de Santo Stefano Quisquina, en la provincia de Agrigento (sur), más de un centenar de vecinos fueron desalojados de sus viviendas ante el avance de las llamas, que amenazaron las inmediaciones de una clínica privada, un depósito de oxígeno médico, una gasolinera y una fábrica de pirotecnia, según fuentes del operativo citadas por los medios locales.

Bomberos de los parques de Sciacca y Canicattì desplegaron un retén de protección alrededor de las instalaciones.

La autopista A19, que une Palermo y Catania, sufrió cierres temporales cerca del enlace de Irosa, mientras que el tráfico en la carretera nacional 186 quedó interrumpido en ambos sentidos cerca de Monreale, obligando a desviar la circulación por vías alternativas.

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En la provincia de Siracusa (sureste), los daños provocados por las llamas en la red eléctrica dejaron sin luz ni agua potable a unas 50 familias en la zona de Contrada Tivoli, obligando a desplegar camiones cisterna de emergencia.

Uno de los incendios más graves se produjo en Castronovo di Sicilia , también en la zona de Palermo, donde las llamas alcanzaron la vegetación que rodeaba las viviendas, obligando a decenas de personas a abandonar sus hogares. El alcalde Vitale Gattuso declaró que casi un kilómetro cuadrado de vegetación había quedado calcinado.

Ante la magnitud de los incendios de interfaz —aquellos que amenazan directamente núcleos urbanos e infraestructuras—, la organización ecologista Legambiente solicitó este miércoles al Gobierno italiano la intervención extraordinaria del Ejército y de medios aéreos de las Fuerzas Armadas para colaborar en las tareas de extinción y patrullaje preventivo.

El Departamento de Protección Civil de la Región de Sicilia mantiene para este miércoles el nivel de alerta "alta" por riesgo de incendios en las nueve provincias de la isla y aviso rojo por ola de calor.