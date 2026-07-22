Zelenski cambia la cúpula del Ejército pero no logra cerrar la crisis por Fédorov

Fédorov sigue sin responder al nuevo cargo que le ha ofrecido el presidente, pues Zelenski le ofreció anoche un puesto en el Gobierno para seguir impulsando la transformación tecnológica del país que quiso implantar desde Defensa en el Ejército.

Sin embargó, sí tomó la palabra en sus redes sociales para expresar su apoyo al nombramiento de Drapati como nuevo comandante en jefe del Ejército.

"Es una bocanada de aire fresco y un nuevo motivo de esperanza en la lucha de la gente libre por la libertad y la justicia. Es la voz del cambio que no puede ser ignorada", escribió Fédorov sobre el nombramiento de Drapati.

Drapati es un general joven y considerado reformista que se posicionó con el exministro tras el cese de éste y comparte sus ideas sobre cómo debe funcionar el Ejército.

Del protagonismo que ha tomado desde su salida del cargo Fédorov -según el propio exministro por un conflicto con el entonces jefe del Ejército Sirski, con el que Zelenski se alineó en un principio- dio buena medida una encuesta publicada este miércoles.

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Dicho sondeo le sitúa, por delante del presidente, como la figura en la que más confían los ucranianos aunque por detrás del antiguo comandante de las Fuerzas Armadas Valeri Zaluzhni.

Según la encuesta, realizada por la encuesta Rating Group después de que Zelenski prescindiera de su popular ministro de Defensa, Fédorov cuenta con la confianza de un 65 % de los ucranianos.

Un 59 % de los encuestados dice confiar en Zelenski.

Además, un 72 % de quienes participaron en el sondeo se mostraron en contra de la decisión de Zelenski de apartar a Fédorov del puesto de ministro de Defensa, iniciativa que sólo obtuvo la aprobación del 5 % de los encuestados.

La inmensa popularidad que ha adquirido Fédorov podría volver a reflejarse pronto en las calles de Ucrania si el exministro no acepta el nuevo puesto en el Gobierno que como alternativa al Ministerio de Defensa le ha ofrecido Zelenski.

En redes sociales, uno de los principales impulsores de las protestas contra la salida de Fédorov -en las que se pedía también el cese como jefe del Ejército de Sirski, que ya es una realidad-, es un veterano del Ejército que escribe con pseudónimo.

Esta figura anónima ha emplazado a volver a salir a la calle el viernes si el exministro no vuelve a su puesto.

"No debemos olvidar que la segunda exigencia de la protesta era reinstalar a Mijailo Fédorov como ministro de Defensa", ha escrito el organizador de las manifestaciones.

Zelenski escenificó los cambios en la cúpula militar con una fotografía en el que aparece junto con Drapati y Skibiuk y sus predecesores en la jefatura del Ejército y del Estado Mayor, Oleksandr Sirski y Andrí Gnátov.

El presidente ya ha anunciado que buscará nuevos puestos de responsabilidad en las estructuras militares ucranianas tanto para Sirski como para Gnátov.

En la imagen publicada por Zelenski aparecen también el ministro de Defensa que ha sustituido a Fédorov, el hasta ahora responsable del grupo de operaciones especiales Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) Yevguen Jmara, y el también militar y asesor del presidente Pavló Palisa.

En la foto de la nueva cúpula militar ucraniana falta de momento para insatisfacción de los muchos simpatizantes de Fédorov el único personaje de la saga que le hace sombra a Zelenski.