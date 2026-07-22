Zimbabue eleva a más de 108.000 los repatriados desde Sudáfrica por los ataques xenófobos

"Hasta el 18 de julio de 2026, un total de 33.855 personas habían sido repatriadas mediante acuerdos gubernamentales, mientras que se estima que 74.511 se habían repatriado por iniciativa propia", señaló en una rueda de prensa el ministro zimbabuense de Información, Zhemu Soda, según recogen medios locales este miércoles.

Para facilitar el desplazamiento de los retornados, el Gobierno organizó 416 viajes en autobús desde el centro de repatriación de Beitbridge, principal paso fronterizo entre Sudáfrica y Zimbabue, hacia distintos destinos del país, detalló el ministro.

Así, Soda indicó que la clínica del centro de recepción de Beitbridge atendió ya a 1.474 retornados con distintas necesidades médicas.

Por su lado, el ministro de Gobierno Local y Obras Públicas, Daniel Garwe, aseguró que no se trabaja con una "cifra cerrada" de repatriados, sino con una estructura para recibir a cualquier zimbabuense que quiera volver.

"Tenemos unos dos millones de zimbabuenses en la República de Sudáfrica, aproximadamente 1,5 millones documentados y unos 500.000 sin documentación", afirmó Garwe.

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El Ejecutivo zimbabuense también inició un registro nacional para facilitar la reintegración social, económica y cultural de los zimbabuenses.

Hasta ahora, 15.065 retornados han sido registrados en 52 sectores de empleo identificados, principalmente trabajo doméstico, albañilería y agricultura, según las autoridades.

La capital del país, Harare (noreste), es también la provincia que más retornados ha recibido hasta la fecha, seguida por Manicaland (este), Midlands y Bulawayo (centro).

Las tensiones en Sudáfrica han aumentado durante los últimos meses por una ola de ataques xenófobos y protestas contra los inmigrantes africanos irregulares, aunque la violencia ha sido a menudo indiscriminada.

Los grupos convocantes culpan a estos migrantes de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

La crisis ha llevado a países como Nigeria, Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Uganda y Kenia a repatriar a decenas de miles de sus ciudadanos residentes en Sudáfrica.

El Gobierno sudafricano ha condenado la violencia, pero ha defendido su derecho a controlar la inmigración irregular.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en varias ocasiones, especialmente en los barrios más vulnerables.

El peor estallido que se recuerda tuvo lugar en 2008, cuando más de 60 personas perdieron la vida, mientras las protestas de este tipo más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con al menos 18 extranjeros muertos.