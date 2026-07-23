Aseguradoras destacan caída en robo de autos en México, pero alertan baja recuperación

De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en el último año se reportaron 60.625 robos de vehículos asegurados, frente a los 62.009 registrados en el periodo previo, lo que equivale a un promedio de 166 unidades robadas por día, tres menos que un año antes.

La disminución también se refleja en las entidades con mayor incidencia de este delito. Jalisco registró una caída de 34 % desde 2020; el Estado de México, de 23 %, y la Ciudad de México, de 29 %, pese a que continúan concentrando el mayor número de reportes de robo de vehículos asegurados del país.

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, atribuyó parte de estos resultados a la coordinación entre autoridades.

"Las estrategias de las autoridades, que se han ido aplicando de manera coordinada en las áreas metropolitanas, han arrojado resultados positivos para combatir este delito", señaló.

En el segmento de transporte de carga, el robo de equipo pesado también mostró una disminución de 1 %, al pasar de 9.548 a 9.473 unidades.

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Sin embargo, la tasa de recuperación de este tipo de vehículos permanece rezagada, con apenas 57 %.

A nivel nacional, la recuperación de vehículos robados se ubicó en 42 %, el porcentaje más bajo de los últimos cinco años, un indicador que, según el sector asegurador, evidencia la necesidad de fortalecer las labores de localización y coordinación con las autoridades.

Ante este escenario, las aseguradoras han reforzado sus propias estrategias de rastreo mediante sistemas de localización satelital, procesos internos de seguimiento y colaboración con corporaciones de seguridad, herramientas que comienzan a marcar diferencias entre compañías.

Como ejemplo, Quálitas informó que durante el primer semestre de 2026 redujo en 15,3 % el robo de las unidades que asegura, una cifra similar al promedio de la industria. No obstante, destacó que recuperó el 49,4 % de los vehículos robados, frente al 43,2 % registrado por el resto del sector.

Este comportamiento ocurre mientras el sector asegurador y autoridades locales impulsan mecanismos de colaboración para prevenir delitos relacionados con vehículos, entre ellos el reciente lanzamiento del Observatorio Analítico de Siniestros con Seguro (OASIS) de la AMIS, una plataforma orientada a mejorar el intercambio de información entre aseguradoras y autoridades para fortalecer la prevención e investigación de estos ilícitos.