Brasil acusa a EE.UU. de utilizar el trabajo forzoso como excusa para su proteccionismo

A través de un duro comunicado, la Administración de Luiz Inácio Lula da Silva dijo que "ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista", Estados Unidos "optó por manipular un tema tan importante" para imponer un nuevo impuesto.

La Administración de Donald Trump anunció este jueves nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 países y economías, justificándose en una investigación sobre "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso", una medida que llega a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10 % impuesto por Washington.

Al calificar los nuevos aranceles de "completamente arbitrarios e injustificados", el Gobierno brasileño anunció que "iniciará de inmediato los trámites para activar los mecanismos previstos en la Ley de Reciprocidad", y que "llevará el asunto al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)".

Para Brasil, la decisión representa además el segundo golpe arancelario aplicado por Estados Unidos en la última semana, tras al gravamen del 25 % que entró en vigor este miércoles por supuestas prácticas "desleales".

En el comunicado, el Ejecutivo brasileño recordó que Brasil es reconocido desde hace décadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su combate al trabajo forzado y ha ratificado 66 convenios en vigor.

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"Mientras que Estados Unidos, que se arroga el derecho de juzgarnos y de imponer sanciones, ratificaron apenas diez de esas convenciones", expresó la misiva, divulgada poco después del anuncio oficial estadounidense.

En el ámbito específico del trabajo forzoso, Brasil subrayó que ha firmado los cuatro instrumentos clave de la OIT (los Convenios 29 de 1930 y 105 de 1957, la Recomendación 203 y el Protocolo de 2014), mientras que EE. UU. solo ha suscrito uno de ellos.

Asimismo, recordó que los acuerdos comerciales del Mercosur con socios como Chile, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) imponen compromisos de erradicación del trabajo forzoso.

Y aseguró que, durante el proceso de investigación de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR, en inglés), el Ministerio de Trabajo brasileño entregó "abundante" documentación sobre la ley brasileña y la actuación de las autoridades aduaneras del país para impedir importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzado.

Entre las medidas expuestas para evitar el gravamen, el Gobierno resaltó que la legislación brasileña tipifica como crimen no solo la sumisión al trabajo forzado, sino también las jornadas exhaustivas, las condiciones degradantes de trabajo y la restricción de movimiento, y que aplica "severas" sanciones y mantiene una lista sucia de infractores.