Declaran culpable a una mujer por asesinato de menor de 16 años que conmovió a Puerto Rico

Tras 23 días de juicio, un jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres, emitió de forma unánime un veredicto de culpabilidad contra la coacusada y dictará sentencia el 10 de septiembre, sobre un crimen en el que también está coacusada su hija Anthonieska Avilés, de 18 años.

En el proceso judicial que comenzó el 1 de mayo, varios testigos declararon que vieron a la acusada sacar un objeto punzante de su bolso y entregárselo a su hija, antes de que se produjera la muerte de Pratts durante una fiesta de fin de verano en el pueblo de Aibonito, frente a la madre de la víctima.

La Fiscalía sostuvo durante el juicio que Cabrera Rivera le entregó un objeto a su hija quien presuntamente apuñaló en múltiples ocasiones a Gabriela durante una pelea.

Cabrera Rivera enfrentaba dos cargos por asesinato en primer grado, tipificado en el Artículo 93(a) del Código Penal, y por uso y/o portación de un arma blanca, bajo el Artículo 6.06 de la Ley de Armas (168-2019) de Puerto Rico.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez mencionó en un comunicado que durante la jornada "se hizo justicia para Gabriela Nicole Pratts Rosario y su familia".

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"Confirma la responsabilidad penal de Elvia Cabrera Rivera por su participación esencial en el asesinato. Sin la entrega del arma homicida, Gabriela hoy estaría viva. Desde el primer día sostuve que la Fiscalía contaba con un caso sólido, sustentado en la evidencia, y este veredicto reafirma nuestro compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia", enfatizó Gómez.

En este contexto, la titular de Justicia envió su "más profunda solidaridad" a los familiares de Pratts y remarcó que es consciente de que ninguna decisión judicial podrá aliviar el dolor de esta pérdida, pero espera que "les brinde la certeza de que su voz fue escuchada y de que la Justicia prevaleció".

"El pueblo de Puerto Rico puede tener la confianza de que el Departamento de Justicia continuará ejerciendo sus funciones con independencia, objetividad y el firme compromiso de procurar justicia", expresó Gómez.

Por último, la secretaria apuntó que próximamente iniciará el juicio contra la hija de la imputada.

Del mismo modo, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, reaccionó en medios locales a la declaración de culpabilidad y dijo que "una niña tenga que fallecer a manos de compañeras y que una madre haya estado involucrada en un asesinato, nos afecta a todos".

Por otro lado, los familiares de la imputada aseguraron en las inmediaciones del Tribunal que el sistema falló y Cabrera Rivera es inocente.

Asimismo, su defensa argumentó que la investigación del caso estuvo marcada desde el inicio por inconsistencias y que la prueba no logró establecer que era responsable del crimen y solicitó un veredicto de no culpabilidad.

El asesinato de la menor estremeció a todo el archipiélago y gran parte de la población puertorriqueña sigue los pasos de la Justicia en el mediático caso.