Diálogo entre Chile y Venezuela es "más fluido" tras el terremoto, dice subsecretario

"La posibilidad de haber asistido en los dramáticos hechos vinculados al sismo del 24 de junio han permitido canales de comunicación más fluidos, pero aún no hay novedades respecto al restablecimiento de relaciones consulares", declaró Pavez en una rueda de prensa.

Chile fue uno de los primeros países en enviar ayuda humanitaria y de rescate a Caracas, donde los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 causaron más de 5.300 fallecidos.

Horas después del doble sismo, el presidente chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, conversó por teléfono con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle su solidaridad.

La llamada de Kast a Delcy Rodríguez se trata del primer contacto entre los líderes de ambos países desde que Venezuela ordenó la retirada del personal diplomático en Santiago tras las elecciones de julio de 2024, después de que el Gobierno del expresidente progresista Gabriel Boric (2022-2026) cuestionara la transparencia de los comicios y denunciara irregularidades en el proceso.

La medida dejó sin atención consular presencial a gran parte de los 700.000 venezolanos que residen en Chile y, además, ha complicado la promesa de campaña de Kast, que llegó al poder en marzo con la promesa de expulsar a los más de 330.000 migrantes irregulares que viven en Chile.

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Pavez explicó que el Gobierno chileno espera recuperar el acercamiento diplomático "para poder materializar muchos trámites", entre ellos las expulsiones de migrantes irregulares condenados por algún delito.

Según diversos reportes, cerca de la mitad de las más de 75.000 órdenes de expulsión en Chile corresponden a ciudadanos venezolanos y están pendientes de ejecución debido a la ruptura de relaciones.

Las autoridades chilenas concretaron este jueves la expulsión de 49 migrantes a Colombia y Perú e informaron que en lo que va de año la cifra de deportados asciende a 1.270.

“En cuatro meses -desde la llegada al poder de Kast-, ya hemos concretado ocho vuelos de expulsión y por lo tanto ya se han ejecutado un tercio de todos los vuelos ejecutados por el gobierno anterior”, subrayó el subsecretario.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, agregó en la misma rueda de prensa que, desde el terremoto, han salido "voluntariamente" de Chile un total de 1.184 venezolanos.