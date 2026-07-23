EE.UU. sanciona a más de 50 personas y empresas vinculadas al Cartel Jalisco en México

El Departamento del Tesoro informó en un comunicado de que las medidas golpean a la cúpula del cartel y a redes de financiación ilícita repartidas por varios estados de México, con el objetivo de limitar su capacidad para traficar con fentanilo, un potente opioide sintético, y otras drogas hacia EE.UU.

"La acción de hoy golpea a los líderes, a los financiadores y a las redes criminales del Cartel de Jalisco Nueva Generación, privando al cartel de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar vidas estadounidenses", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Entre los sancionados figura Juan Carlos González, alias 'Pelón', identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la reciente muerte de su padrastro y fundador del grupo, Rubén Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho".

González, con nacionalidad mexicana y estadounidense, también es objeto de una recompensa de hasta cinco millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado por información que conduzca a su arresto o condena.

El CJNG es uno de los grupos narcotraficantes que el Gobierno de Trump ha designado como organización terrorista, junto con el Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste (CDN), el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.