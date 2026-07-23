Evacúan a un centenar de personas en el noreste de Argentina por desborde del río Uruguay

La Policía de Misiones informó en un comunicado que "el avance del agua obligó a evacuar preventivamente" a 41 familias, integradas por 104 personas, en cuatro barrios de la ciudad de El Soberbio, sobre las costas del río Uruguay y frente a la localidad fe Porto Soberbo, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.

Del total de personas asistidas, nueve permanecen alojadas en una escuela acondicionada como centro de evacuación, mientras que las demás fueron trasladadas a viviendas de familiares.

La creciente también afecta a localidad de Colonia Aurora, donde el agua cubrió la ruta provincial N.º 222, a la altura del paraje Londero, provocando el corte total de la circulación en ese sector.

"Mientras el río Uruguay continúa creciendo, la Policía mantiene patrullajes y recorridas preventivas en las zonas más comprometidas, brindando asistencia a los vecinos y trabajando junto a las autoridades locales para atender cualquier situación que pueda surgir", informó la fuerza policial.

La crecida del río Uruguay también obligó al cierre del paso fronterizo entre El Soberbio (Argentina) y Porto Soberbo (Brasil).

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Río abajo también permanecen cerrados los pasos Alicia-San Antonio, Puerto Colonia Aurora-Porto Pratos, Alba Possse- Porto Maua, Panambi-Vera Cruz, y San Javier-Porto Xavier, todos entre Argentina y Brasil.

El río Uruguay nace en la Sierra Geral, en el sudeste de Brasil, y desemboca en el Río de la Plata.

La actual crecida obedece a intensas lluvias en la cuenca alta.

Autoridades de diversas provincias y del Gobierno argentino han realizado en las últimas semanas reuniones de coordinación para tomar acciones ante el fenómeno climático de El Niño, por el que se esperan un incremento de las temperaturas y de las lluvias en la región.