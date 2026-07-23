La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,78 %

En tanto, el índice general S&P BYMA bajó 1,58 %, a 139.957.920,42 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de BBVA Argentina (-7,2 %) y Banco Macro (-4,8 %), mientras que las que más subieron fueron las de Ternium (+1,7 %) y Aluar (+0,8 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta el 1,4 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 436 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.510 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial subió a 1.488,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, a 1.560 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1 %, a 1.579,94 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,4 %, a 1.519,12 pesos por unidad.