La empresa argentina PCR emite un bono internacional por 400 millones de dólares

"En lo que marca su debut en los mercados de capitales internacionales, PCR, junto con su subsidiaria Luz de Tres Picos, colocó exitosamente su primer bono internacional, correspondiente a las obligaciones negociables Clase I, por un monto total de 400 millones de dólares", indicó la firma en un comunicado.

La empresa dijo que los fondos obtenidos se destinarán a la cancelación de deuda financiera de PCR y Luz de Tres Picos y al desarrollo de proyectos de inversión en el sector energético.

La compañía aseguró que esta operación fortalece "de manera determinante" su perfil financiero y reafirma su acceso a los mercados de capitales locales e internacionales "para seguir acompañando su estrategia de crecimiento de largo plazo".

Los bonos, denominados en dólares estadounidenses y emitidos bajo las leyes del estado de Nueva York, tienen un plazo de ocho años y una tasa de interés del 8,5 % anual.

Según PCR, la operación contó con una "amplia" participación de inversores internacionales, principalmente de Estados Unidos y Europa, y con un "sólido acompañamiento" de inversores locales.

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"El éxito de esta primera emisión internacional representa un claro reconocimiento a la solidez de nuestros negocios, la disciplina financiera que nos caracteriza y la relación de confianza que construimos de forma continua con bancos e inversores", afirmó Juan Giglio, director de Finanzas de PCR.

La compañía posee operaciones en petróleo y gas en Argentina, Ecuador y Estados Unido, además de un amplio portafolio de activos en energías renovables y operaciones en la industria del cemento.