Las reservas internacionales de Bolivia llegan a 3.617,3 millones de dólares hasta junio

En el 'Informe de Administración de las Reservas Internacionales - Primer Semestre 2026', el ente emisor indicó que "al 30 de junio de 2026, las RIN" alcanzaron a 3.617,3 millones de dólares, "lo que representa una reducción de 95,9 millones (-2,6 %) respecto al cierre de la gestión 2025".

"Este resultado se explica principalmente por la reducción del 7,8 % en el precio internacional del oro, lo cual evidencia los riesgos de mantener una elevada concentración de reservas en oro", sostuvo.

Del monto total de las RIN, 666,1 millones de dólares corresponden a divisas, 2.882,9 millones a reservas de oro, 32,9 millones a Derechos Especiales de Giro (DEG) y 35,4 millones a tramo de reservas, señaló el reporte.

El nivel de reservas de oro llegó a 22,3 toneladas, "similar al cierre de 2025", indicó el BCB.

El ente emisor también explicó que durante el primer semestre del año, se cumplió con la entrega de "4,32 toneladas de oro correspondientes a una obligación de venta forward", o a futuro, iniciada en junio de 2025, cuando todavía estaba en el Gobierno el expresidente Luis Arce (2020-2025).

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Además, destacó que las reservas monetarias se incrementaron en un 32,1 % en ese periodo, "debido a la emisión de los Bonos Bolivia 2031 realizada en mayo, lo que fortaleció la posición de liquidez para atender pagos internacionales".

El BCB indicó que la administración de las RIN "mantuvo un enfoque prudente, precautelando la preservación de capital, seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad" y que se aseguró la "disponibilidad de recursos en mercados cambiantes".

"Las perspectivas para el segundo semestre de 2026 continúan sujetas a un elevado grado de incertidumbre", agregó.

Bolivia atraviesa desde hace unos años una crisis económica que comenzó a sentirse a inicios de 2023 con la falta de liquidez de dólares, lo que coincidió con el descenso de sus RIN a 3.148 millones de dólares, frente al récord histórico de 15.122 millones registrado en 2014.

Organismos como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticaron que la economía boliviana caerá entre un 3,2 y 3,3 % este año, mientras que el Gobierno del presidente bolivianom Rodrigo Paz, prevé un decrecimiento de entre un 0,7 y 1 %, como consecuencia de las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio.

El país no ha superado del todo la falta de dólares, si bien en los últimos meses se tomaron medidas como el inicio de la devolución de ahorros en divisas luego de dos años de restricciones de los retiros y transacciones en esa moneda.

Además, desde fines de junio se aplica un tipo de cambio flexible en sustitución del régimen fijo que rigió desde 2011 con una cotización oficial de 6,96 bolivianos que en los últimos tres años compitió con un precio muy superior en el mercado paralelo por la escasez de divisas.