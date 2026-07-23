Saadia Zahidi, de la cúpula del WEF, será la primera mujer al frente de la IATA

Zahidi, con nacionalidad suiza y paquistaní, asumirá el cargo el próximo 1 de noviembre, en sustitución de Willie Walsh, aunque éste dejará la dirección de la IATA el 31 de julio, por lo que entre agosto y octubre el cargo estará ocupado interinamente por Sandrine Le Borgne, señaló la asociación en un comunicado.

"Seguiremos construyendo sobre los sólidos cimientos de la IATA para garantizar que la aviación continúe conectando el mundo al tiempo que innova, fortalece su resiliencia e impulsa un crecimiento sostenible", destacó Zahidi, que ha trabajado más de dos décadas en el seno de WEF, organizadora de las célebres citas de líderes políticos y económicos en la ciudad suiza de Davos.

Según IATA, que agrupa a unas 300 aerolíneas que representan más del 80 % del sector, el nombramiento de Zahidi llega "en un momento de importantes transformaciones en el entorno internacional" debido a cuestiones tecnológicas y geopolíticas que afectan también al sector aéreo.