Una universidad española lidera la creación de defensorías universitarias en Latinoamérica

La red diseñó también herramientas digitales de uso público y gratuito para que cualquier institución de educación superior pueda implementar modelos similares.

Durante dos años, analizaron de qué forma estas instituciones académicas superiores pueden garantizar realmente los derechos de toda la comunidad universitaria, con la participación de nueve universidades de cinco países de América Latina y la consultora española OpenODS.

El hito principal de este trabajo es la creación y el fortalecimiento de las estructuras de protección de los derechos humanos en el ámbito académico, destacó la universidad madrileña en un comunicado publicado este jueves.

De esta manera se logró la implantación de dos nuevas defensorías universitarias, la aprobación de una nueva figura regulatoria y el refuerzo de tres defensorías ya existentes en otras tantas universidades, todas ellas adaptadas a las realidades locales.

En Honduras, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) aprobó la figura del Comisionado Universitario, con el acompañamiento y la asesoría de la Universidad Nacional Autónoma del país centroamericano (UNAH).

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En Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) reguló la organización y funcionamiento de la Defensoría Universitaria (denominada 'Ombuds').

Por su parte, la Universidad de la Frontera (UFRO), también en Chile, aprobó formalmente la inclusión de esta estructura mediante decreto; mientras que en Bolivia la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA) abrió la Oficina de Bienestar Universitario.

Simultáneamente, el proyecto también sirvió para reforzar las defensorías que ya estaban operativas en las universidades Adolfo Ibáñez de Chile, Privada del Valle (Univalle) de Bolivia y Nacional de Córdoba (UNC) de Argentina.

Entre los recursos técnicos para implementar modelos similares, ya disponibles en la plataforma web de Bravioo, destaca el asistente virtual DULE (Defensorías Universitarias de Latinoamérica y Europa), un 'software' interactivo y automatizado que guía, paso a paso, el proceso de creación de defensorías universitarias.

También existe un repositorio en línea que recopila ejemplos reales de regulaciones estatales e institucionales, un mapa interactivo que geolocaliza las defensorías de la región y una guía de buenas prácticas, editada en español y portugués, enfocada en la creación y consolidación de estas figuras universitarias en América Latina.

Este trabajo, financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, concluye en enero de 2027, aunque el impacto de esta red de cooperación continuará a largo plazo, ya que las defensorías seguirán funcionando indefinidamente y todos los recursos generados continuarán en acceso abierto.

Aunque el proyecto finaliza el próximo año, las diez universidades y la consultora integradas en el consorcio continuarán colaborando y los materiales seguirán disponibles de manera permanente.