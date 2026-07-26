Putin exige actuar con firmeza ante los intentos de detención de cargueros

"Debemos, por supuesto, actuar dentro del marco del derecho marítimo internacional, pero con decisión, al igual que se combaten la piratería y los piratas", dijo Putin en una reunión con los comandantes de las flotas rusas.

Putin, cuyas palabras fueron retransmitidas por la televisión, confió en que se realizará “un trabajo eficaz en este ámbito para proteger” la flota rusa.

El jefe del Kremlin también se refirió a los ejercicios navales de Rusia con otros países y aseguró que se trata de una prueba del fracaso de la política para el aislamiento del país.

“Hay un gran número de países que son amigos de Rusia y comprenden los desafíos que enfrentamos para garantizar nuestra seguridad y fortalecer un mundo multipolar. Y esto es importante para la inmensa mayoría de los actores internacionales”, aseguró.

Asimismo, volvió a mostrarse convencido de la victoria de su país en la guerra con Ucrania.

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“Así será, no tengo dudas”, aseveró.