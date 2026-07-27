Australia y Singapur firman un pacto para blindar el suministro de combustibles y bienes

El nuevo Protocolo sobre Resiliencia Económica y Suministros Esenciales, suscrito en el marco del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, fue firmado durante la reunión del comité ministerial Australia-Singapur celebrada en la ciudad australiana de Adelaida (sur), según señaló la Cancillería australiana en un comunicado.

El acuerdo da cumplimiento al compromiso alcanzado en abril por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y su homólogo singapurense, Lawrence Wong, para garantizar el flujo de productos esenciales, incluidos los combustibles, ante posibles interrupciones del comercio internacional.

Según el Gobierno australiano, Singapur suministra el 55 % de la gasolina que consume Australia, el 15 % del diésel y el 23 % del combustible de aviación, mientras que el país oceánico importa alrededor del 90 % de sus necesidades de carburantes.

Aunque Singapur no cuenta con explotaciones de combustibles, la ciudad-Estado se alza como uno de los principales centros de refinado de petroleo, que exporta a toda la región de Asiapacífico.

El protocolo también crea un Diálogo Australia-Singapur sobre Resiliencia Económica, que busca convertirse en un mecanismo permanente para coordinar respuestas ante desafíos comunes relacionados con la seguridad energética y las cadenas de suministro críticas.

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Durante la reunión de hoy, ambas partes acordaron, además, reforzar sus vínculos en materia de defensa mediante la firma de un acuerdo para aumentar la resiliencia de sus industrias de defensa y mejorar la seguridad de sus cadenas de suministro, en línea con el memorando de entendimiento ampliado sobre cooperación militar anunciado en octubre de 2025.

La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, afirmó que el nuevo protocolo permitirá a ambos países responder conjuntamente a futuras disrupciones y preservar el acceso a los suministros de los que dependen sus economías.