Burnham resalta que el apoyo británico a Ucrania es "inquebrantable"

Este será el primer encuentro que el nuevo líder laborista celebre con un mandatario extranjero desde que asumió el poder el pasado día 20, tras la dimisión de Keir Starmer.

Burnham y Zelenski visitarán juntos una base naval aún no revelada, donde se espera que el primer ministro anuncie que el Reino Unido transferirá la propiedad intelectual de su nuevo sistema de guerra electrónica denominado 'Stone Cloak', lo que permitirá a Ucrania producir esta tecnología a gran escala, señalan los medios.

Este dispositivo, del tamaño de una tableta, está diseñado para impedir que los drones equipados con él sean detectados por las fuerzas rusas.

En un comunicado, Burnham declaró que "el Reino Unido está junto a Ucrania, codo con codo, y nuestro apoyo permanece inquebrantable. Rusia no debe albergar dudas sobre nuestra determinación; no daremos marcha atrás hasta lograr una paz duradera y justa para Ucrania".

Durante la visita, ambos líderes se reunirán con más de 200 militares ucranianos que han pasado las últimas tres semanas en el Reino Unido participando en el ejercicio denominado 'Sea Breeze', destinado a fortalecer las capacidades de combate.

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En tanto, el ministro de Exteriores, Ed Miliband, señaló en el comunicado que "el compromiso del Reino Unido con Ucrania es firme y decidido" y agregó que mientras Rusia prosigue su guerra, "permaneceremos codo con codo junto a Ucrania durante el tiempo que sea necesario."

"Ucrania lucha no solo por su libertad y soberanía, sino también por los valores de seguridad, democracia y Estado de derecho que todos compartimos. Por ello, el Reino Unido colabora con Ucrania para ofrecer apoyo militar, económico y diplomático, lo que incluye el desarrollo de capacidades de vanguardia que ayudarán a Ucrania a imponerse en la guerra", subrayó.

El respaldo del Reino Unido a Ucrania ha sido constante desde la invasión rusa hace cuatro años, y el Reino Unido ha comprometido 25.000 millones de libras (29.250 millones de euros) en financiación para los esfuerzos bélicos del país.