CXMT debuta con alza del 466 % en la segunda mayor salida a bolsa en la historia de China

La tecnológica sacó a la venta 6.688 millones de acciones a un precio unitario de 8,66 yuanes (1,28 dólares ó 1,12 euros), el cual se había multiplicado casi por seis, hasta los 49,5 yuanes (7,31 dólares ó 6,41 euros), en el inicio de la jornada bursátil en la considerada como capital económica del gigante asiático, y que al cierre marcaba 49 yuanes (7,24 dólares ó 6,34 euros).

Con estas cifras la empresa alcanza una capitalización de mercado de unos 3,28 billones de yuanes (483.921 millones de dólares ó 424.142 millones de euros), lo que la sitúa como la mayor empresa de la China continental en esos términos y le permite superar también a históricos del sector tecnológico como la estadounidense Intel.

CXMT se reservó la opción de elevar la oferta a 7.691 millones de participaciones, lo que elevaría la recaudación total de la operación a 66.607 millones de yuanes (9.836 millones de dólares ó 8.623 millones de euros).

Esta última cifra representa la segunda mayor salida a bolsa en la historia de los mercados de la China continental, tan solo por detrás de la del estatal Banco Agrícola de China (ABC) en 2010, valorada en 10.000 millones de dólares.

Además, sería la mayor en Asia desde 2022, cuando la surcoreana LG Energy Solution obtuvo unos 10.800 millones de dólares en Seúl.

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La recaudación esperada por el fabricante de chips supera ampliamente los 29.500 millones de yuanes (4.356 millones de dólares ó 3.819 millones de euros) que había asignado inicialmente a proyectos de inversión en su folleto a inversores.

CXMT planea destinar los fondos obtenidos a acelerar sus programas de investigación y desarrollo (I+D) y a ampliar su capacidad manufacturera, con algunas estimaciones que apuntan a que podría llegar incluso a duplicar su producción este mismo año.

En torno a un 10 % de las acciones ofertadas irán a parar a inversores minoristas, con la mitad de la operación dirigida a socios estratégicos, entre los que destacan tanto entidades estatales como importantes nombres del sector tecnológico chino como el gigante digital Alibaba o el fabricante de vehículos eléctricos Nio.

CXMT fue fundada en Hefei (este) en 2016 por Zhu Yiming, quien ya había estado detrás de la creación del diseñador de chips GigaDevice once años antes y quien buscaba producir sus propios semiconductores en lugar de subcontratar esas tareas, algo que comenzó a hacer en 2019.

Según datos de la consultora especializada Omdia, CXMT es el mayor productor chino de chips de memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM, empleados en numerosos dispositivos como teléfonos inteligentes o servidores para IA) y el cuarto mayor del mundo gracias a una cuota de mercado del 7,67 % en el último trimestre de 2025.

Ante las dependencias en un sector dominado por las surcoreanas SK Hynix y Samsung o la estadounidense Micron, Pekín ha apostado por el establecimiento de un campeón nacional de los chips DRAM, también con la mira puesta en influir en los precios globales, los equilibrios de suministro y la propia influencia geopolítica de las citadas empresas en un momento de competencia tecnológica con Washington.

En caso de que la operación se demuestre exitosa, podría animar a rivales como Yangtze Memory Technologies o la filial de chips del 'Google chino' Baidu, Kunlunxin, a buscar también salidas a bolsa, lo que permitiría prolongar una racha de destacados debuts a lo largo de la cadena de valor del incipiente sector de la inteligencia artificial (IA).

Muchos analistas han puesto sus miras recientemente en el debut de CXMT, que se produce en un momento en el que las autoridades chinas han tenido que intervenir públicamente para detener la tendencia negativa de los parqués nacionales, que había afectado especialmente a los valores tecnológicos, con el STAR Market shanghainés (equivalente local del Nasdaq, en el que cotizará CXMT) dejándose casi un 25 % tan solo desde el inicio de julio.

Algunos expertos consideraron igualmente que el tamaño de la operación reavivó los temores a una crisis de liquidez en los mercados, algo que los reguladores chinos han descartado, y a una "superpoblación" de valores relacionados con la IA.