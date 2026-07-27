El calor eleva al máximo el peligro de incendio en amplias zonas de Portugal

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) prevé para hoy cielos poco nubosos o despejados y una subida acentuada de las temperaturas máximas, condiciones que favorecen la propagación de posibles incendios rurales.

El organismo meteorológico mantiene, además, avisos amarillos por calor en 17 de los 18 distritos del territorio continental, todos salvo Faro, debido a la persistencia de temperaturas máximas elevadas.

Los avisos afectan a Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Oporto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real y Viseu, y están vigentes entre las 09.00 horas de este lunes y las 18.00 horas del martes, en horario GMT.

El mapa diario del IPMA sitúa el peligro de incendio rural en niveles máximos o muy elevados en numerosos municipios, especialmente del interior norte y centro y de áreas del Alentejo y el Algarve.

La clasificación del peligro tiene efectos directos sobre las actividades permitidas en zonas rurales. En los municipios con peligro muy elevado o máximo están restringidos, entre otros trabajos, el uso de desbrozadoras, trituradoras, motosierras y otros equipos capaces de producir chispas o calor, aunque existen excepciones reguladas para determinadas labores agrícolas y forestales.

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Según el portal oficial del Sistema de Gestión Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), consultado por EFE, a las 08.30 horas locales (07.30 GMT) estaban registradas 23 ocurrencias relacionadas con incendios rurales en Portugal continental. De ellas, una permanecía en fase de "en curso", dos estaban "en despacho", dos "en resolución" y 18 "en conclusión". En las labores de respuesta participaban 349 operativos, apoyados por 98 medios terrestres y dos medios aéreos.

La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) mantiene activo su aviso preventivo por peligro de incendio rural, en el que advierte de la previsión de tiempo cálido y seco y del consiguiente agravamiento del riesgo.

Las autoridades recomiendan evitar cualquier actividad que pueda originar un fuego, respetar las restricciones aplicables en cada municipio y comunicar de inmediato cualquier columna de humo o incendio a través del número europeo de emergencias 112.

El riesgo se mantendrá elevado en los próximos días, por lo que la evolución de las temperaturas, el viento y la humedad obligará a una vigilancia constante ante la posibilidad de que una ignición se propague con rapidez.

El elevado riesgo de incendio coincide con una ola de fuegos en el sur de Europa. Portugal ha enviado medios de extinción a España y Francia en los últimos días para apoyar las labores de combate a los incendios, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y de la cooperación bilateral con España.