El megaincendio cerca de Burdeos se mantuvo "globalmente estable" durante la noche

"La situación se ha mantenido, en general, estable durante la noche, sin que haya que señalar ningún cambio significativo. Las fuerzas de seguridad y de emergencia siguen plenamente movilizadas y continúan con sus misiones sobre el terreno", transmitió a la prensa local sobre las 6 horas de esta mañana (4 GMT) la Prefectura (delegación del Gobierno) de la Gironda.

Esto supone una mejoría en comparación con las dos noches precedentes, que habían sido muy complicadas para los servicios de emergencia en especial por la formación de pirocumulonimbos.

Son fenómenos que generan una especie de tormenta de fuego en el frente de llamas y que son imposibles de anticipar. Además, nunca se habían visto en Francia.

La Prefectura advirtió este domingo que los evacuados por el incendio -que se originó el miércoles pasado en la turística bahía de Arcachón- no podrán regresar a sus casas hasta que el fuego quede perimetrado, algo impredecible y que podría complicarse desde el martes por el efecto de las altas temperaturas que se esperan en la zona, de hasta 40 grados.

En su punto más oriental, el fuego se situó este fin de semana a solo una quincena de kilómetros de Burdeos, si bien las autoridades aseguraron que la ciudad no estuvo por el momento bajo amenaza (aunque sí se evacuaron localidades de su periferia).

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En total, en lo que va de año en Francia ardieron ya 115.000 hectáreas, un récord histórico, según confirmó anoche el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, quien especificó que cada día el país hace frente a entre 30 y 40 fuegos a la vez.

Además del de Gironda, que es con diferencia el más grande y preocupante, también hay grandes fuegos activos en Var, Las Landas y Córcega entre otros territorios.