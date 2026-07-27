Human Rights Watch pide a la RD del Congo que desvele el impacto de la petrolera Perenco

"El Gobierno congoleño debería publicar de inmediato los resultados preliminares de la auditoría ambiental sobre la concesión de Perenco y divulgar todos los datos de monitoreo ambiental", declaró en un comunicado Agathe Bounfour, investigadora principal sobre combustibles fósiles de HRW.

La organización pidió "más transparencia" sobre las actividades de la compañía franco-británica de petróleo y gas en la zona de Muanda, en la provincia del Kongo Central (oeste), después de las denuncias de contaminación del aire, el suelo y el agua.

Según HRW, el Ejecutivo congoleño encargó en diciembre de 2024 una auditoría fiscal y ambiental de las operaciones de Perenco tras informaciones sobre la posible contaminación que causa registradas durante años.

Sin embargo, el pasado noviembre, el Gobierno anunció una extensión de un año, sin haber publicado resultados preliminares ni datos sobre la calidad del aire, el suelo y el agua en la zona.

HRW señaló que Perenco ha realizado prácticas de quema de gas y de residuos en zonas próximas a comunidades residenciales, lo que, según constató la ONG, "ha contribuido a la mala calidad del aire (...) y ha creado riesgos para la salud de los residentes locales".

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Según la organización, entre enero de 2025 y marzo de 2026, se detectó quema de gas en cinco instalaciones dentro de la concesión de Perenco, algunas de ellas cerca de zonas habitadas, incluyendo una instalación a menos de 80 metros de una zona con viviendas.

Vecinos con enfermedades respiratorias cerca de estos emplazamientos dijeron a la ONG "que creían que la contaminación del aire derivada de estas operaciones era la responsable" y "describieron síntomas agudos de salud, como dolor en el pecho y náuseas".

Además, derrames de petróleo procedentes de pozos y oleoductos "se han filtrado al suelo y a lechos de ríos", según observaron en una visita a la zona los investigadores de HRW y confirmaron también entrevistas con habitantes locales.

"El petróleo llega a los ríos donde nadamos", dijo un vecino, mientras otro relató que, con la quema de gas, algunas personas sufren ardor en los ojos, dolores de cabeza y mareos.

El jefe del personal sanitario de un hospital local declaró a HRW que, según su estimación, las aldeas con infraestructura petrolera presentan "tasas más altas de enfermedades respiratorias" que otras zonas sin producción de crudo.

En respuesta a las preguntas de la ONG, Perenco negó que sus operaciones causen contaminación del aire, el suelo y el agua o problemas graves de salud e indicó que coopera con las autoridades congoleñas para reducir la quema de gas.

Perenco extrae petróleo en tierra y en alta mar en una zona que se extiende a lo largo de los 37 kilómetros de costa de la RDC y abarca decenas de aldeas y asentamientos.