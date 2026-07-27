"Rostec envió al Ejército una partida de BMP-3. En comparación con los meses anteriores volvió a crecer el volumen de los suministros", indicó la corporación en su canal de la red de mensajería Telegram.

Según la empresa armamentista, estos blindados fueron fabricados por la compañía Visokotochnie Kompleksi (Complejos de alta precisión), perteneciente a Rostec.

"Estas máquinas son altamente valoradas por el Ejército debido a su alta capacidad de fuego y su explotación simple. Cada máquina está equipada con medios adicionales de protección que defienden el casco por todos lados, incluyendo la parte superior", señaló.

Según Rostec, estos blindados cuentan con equipamiento moderno que "incrementa considerable la movilidad" de la máquina y "la eficacia de su armamento". Además, disponen de un sistema de lucha radioelectrónica perfeccionado.

Según el director industrial de armamento de Rostec, Bekján Ozdóev, tras el comienzo de la guerra en Ucrania la empresa Visokotochnie Kompleksi triplicó sus producciones.

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"El diseño de las máquinas de combate también está cambiando teniendo en cuenta la experiencia en el frente de batalla. Este año, el BMP-3 fue mejorado considerablemente con una mayor protección de los bajos contra explosiones, así como protección blindada contra esquirlas en la parte trasera y delantera", señaló.